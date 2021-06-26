Заметила за последний год стремительно растущую популярность поиск спонсора среди девочек до 20 лет. Могу лишь догадываться откуда корни идеи… Тем не менее сейчас многих интересует вопрос где найти папика в интернете. Некоторые даже хотят без встреч.

Поскольку, статистика Yandex показывает в трендах поисковые запросы «ищу спонсора мужчину» + 14-17 лет, уделила этому вопросу максимум внимания.

ОТ ТЕБЯ ТРЕБУЕТСЯ ВДУМЧИВО ПРОЧИТАТЬ ЭТО ЧТИВО!

Не собираюсь никому навязывать своё мнение. Поэтому читаем факты, и делаем выводы сами!

Кто такой папик

К сожалению, некоторые люди в целях личного обогащения, чтобы запутать нужную им аудиторию, трактуют по своему любое определение. По этому, прошу выкинуть из головы рекламные мантры.

Значение Папик (спонсор) — вид богатых и успешных мужчин готовые содержать девушку для нечастых встреч.

Суть представляют что собой знакомства с богатыми мужчинами которых интересуют отношения без обязательств (секс).

Если называть вещи своими именами, то это легкая версия проституции.

Есть наивные девушки ищущие спонсора которые хотят найти папика без встреч. Такого не бывает, даже не мечтай!

Особенность: в отличие от работы в эскорте, где ежедневно у модели может быть 3-7 клиентов, здесь одна содержанка с одним спонсором.

Как правило, стороны предварительно согласовывают права и обязанности. Например: можно ли параллельно продолжать поиск спонсора. Или просто завести партнёра для секса по любви.

В завершении, первого этапа, в зависимости от условий на которых будут отношения, договариваться о сумме.

Главная составляющая когда девушка ищет спонсора это найти богатого любовника для встреч за материальную помощь.

Знакомства с богатыми спонсорами раньше

Ключевой составляющей общения спонсора и содержанки долгосрочные отношения . По другому быть не может!

Если дают деньги за 1-2 часа, тогдашнее это обычная проституция. Назовём вещи своими именами!

А вот здесь у многих мозги закипят не веря что незнакомый дядя придет и даст на месяц вперёд деньги. И правильно сомневаетесь .

Помни! Настоящие потенциальные спонсоры не станут покупать кота в мешке!

А, чтобы познакомиться ближе и принять решение надо хоть несколько свиданий А знакомства с мужчинами. для встречи на час, это опять-таки древнейшая женская профессия.

Этот момент разбивает в клочья радужную версию как девушке найти спонсора мужчину для встреч.

Реальные способы как найти богатого спонсора девушке

Если вернутся на землю, тогда найти щедрого любовника удаётся единицам из массы элитных эскортниц. Короче того что надо иметь соответствующий внешний вид. Плюс знать что любят мужчины в сексе, больше всего. Кроме того, надо быть очень везучей.

Несмотря что многие из них могут преподавать как развести парня на деньги, лишь единицы срывают такой Джек пот! Обычно у порочных женщин найти богатого любовника получается спонтанно.

У каждой приличной индивидуалки постепенно появляется свой круг постоянных клиентов. Которые назначают встречи по 1-5 часов.

Подобные рыночные отношения с почасовой оплатой мнут длиться до нескольких лет. Если люди такой длительный срок объявление не надоевший. Значит в чем то сошлись и друга-друга не раздражил.

Не про любовь… Едва ли, отношения этих людей можно назвать «любовь»… Скорее привычка…

В определенной момент в мужских мозгах происходит необъяснимое замыкание и.предлагает ей послать всех и всё и жить спокойной жизнью.

Соответственно, банкет за счет мужика.

Подводные камни между спонсорами и содержанками

Те несколько знакомых девушек попадали в хорошие руки. Сомневаюсь, что они обсуждали суммы заработка.

Каждая была обеспечена все ей давали:

Квартира (в дорогом р-н новые дома).

Новая Toyota и Lexus.

Плюс всегда к расходам были. Тогда только начинали такое практиковать, многих девочек начинало нести.

Некоторые заводил себе парня красивого. Другие снюхались. У каждой была своя отдельная история, но финал был одинаковый у всех. Мужики попадали на деньги.

Наступив на грабли, в следующих отношениях наёмного изменились правила. Оставался три вышеуказанные пункты.

Только с небольшой поправкой: имущество в первом и втором пункте оформлялось в кредит на имя девочки. За неё, платежи погашались кадык месяц, все, как и прежде.

Но теперь когда она пошла дядю и уйдёт к мальчику никто не возражает. Только и кредиты придется им выплачивать.

Как видите, найти богатого мужчину не каждой везёт. Но зато так должно выглядеть отношения спонсоров и содержанок.

Как устроена психология отношений между мужчиной и женщиной

Отбросив прочь мелочи выделами основные принципы знакомства для секса.

ВАРИАНТ 1

Это знакомства для секса без обязательств, предполагают некоммерческую основу. Если это молодой красивый парень располагающий свободным временем.

Он справедливо может рассчитывать свою эрудицию и обаяния. Чтобы ей было интересно и весело проводить время с ним.

Минусы: требуется привлекательно выглядеть, быть интересным и уметь произвести впечатление на женщину. И главное иметь на это время.

Плюсы: бесплатный поиск партнёров для секса. Который с высокой вероятностью будет с настоящей страстью в процессе.

ВАРИАНТ 2

Секс за Деньги. В этом случае если содержанки ищут спонсоров, напрягаться будет женщине которая ищет обеспеченных мужчин. Необходимо быть.симпатичной, ухоженная. И главное уметь общаться с мужским полом и делать ветер в постели.

При этом уметь договариваться с собой что лишний вес и прочие недостатки в твоём представлении, не должны негативно отображаться на времяпровождение.

Плюсы: без лишних проблем совершаешь половой акт с молодыми и красивыми девами.От тебя надо минимум усилий.

Минусы: Проводятся полинять в среднем на 200-$ час.

Оба варианта развития событий логичны и последовательны.

Что поменяли сайты папиков

Не хочу никого обидеть, возможно есть хорошие датинг ресурсы, но что я встречала весьма печально. Принцип и стратегия у них понятна.

Возьму для примера сайт знакомств с богатыми мужчинами. JuliaDates один из них. Прежде всего создали рефераьькую программу для партнёров.

Суть, тебе дают специальную ссылку, потом каждый кто перейдёт по ней. Тебе будет начисляться % от продажи премиум аккаунт мужикам.

Все желающие русскоговорящие веб мастера и копирайтер приняли участие в бешеном марафоне безумия.

В этом едином порыве, подозреваю, и была продвинута в массы утопически идея как найти любовника для встреч;

Маркс и Энгельс со своей теорией коммунизма с завистью смотрят на образ жизни содержанкой у спонсора.

А если серьезно, эта часть, идеи нужна, чтобы заманить девушке ищущей богатых мужчин. Нужно же с кем то богачам вести переписку.

Проще говоря роль приманки для привлечения партнеров для секса.

Обещая девушкам свети богатых до неприличия, которые готовы озолотить за сопротивление.

Одновременно привлечению спонсоров уделяется особое внимание. мужчинами сообщают о множестве развратные малолеток готовое отдаться за губную помаду.

В итоге одни ищут олигархов дипломатов, другие голодных нимфоманок. И мало кто остаётся в плюсе, сайт для поиска папика продевая кроме продавца премиум сайта, с папиками.

Чем рискуют студентки ищущие спонсора

После поджали премиум аккаунта, админы считают цель достигнутой. А что потом без разницы.

Отношения JulaDates к девочкам, говорит сотрудничество с рынком шкур, многие тогда удалили свои анкеты

Естественно никто не даст неизвестному человеку деньги. Со слов девочек часто банально разводят на тест драйв за три копейки. В перспективе на долгосрочное содержание.

Некоторые даже бесплатно соглашаются…,

Внимание! Эти эксперименты, быстро заканчиваются встречей с полицией, домашним скандалом и проколом за проституцию.

Хочу подчеркнуть Джулия привела как пример. У них это больше всех выделяется. Но это не значит только они такие. Допустим, тот же атолин, там ещё все печальней.

Это не только мое мнение, советую в чате Болталка для девочек, ввести в поиске «атолин», «спонсоры», «содержанки». Выдаст море результатов, среди которых много полезных отзывов и мнений девочек.

Где найти папика проще всего

В очень редких случаях у себя в городе хочу найти мужчину, уже пенсионерка. Но если тебе прямо необходимо завести любовника, мне кажется есть значительно проще способы, чем писать объявления ищу спонсора.

Сейчас за окном тёплая летняя погода. Иногда с подружкой выходим к парку прогуляться, не задаваясь целью съёма спонсоров и папиков. Обычно одеты, не вызывающе..,

Тем не менее, за вечер нас пытаются снять минимум. 3-4 раза. С моей точки зрения зачем думать как найти богатого парня, если они сами у тебя под ногами. И как правило 95% подъезжают дорогих тачках…

Во всяком случае, сразу видно что кавалер на BMW последней подъехал. В отличие от сайтов без регистрации где тебе какой-то дрочер будет разводить на фотки, так больше вероятность состоятельного мужчины.

Единственное, настоятельно советую в таких случаях придерживаться простых правил как заниматься сексом, без последствий для репутации.

P.S

Вывод остается прежний, надо думать головой, и не верить во всякую ерунду. Когда Вам предлагают «склад» где легко познакомиться с богатыми мужчинами, не спешите верить в такие обещания.