Как влюбить в себя парня «специально»? Можно ли это сделать, если к тебе равнодушны? По статистике 97% девушек испытывали безответную любовь. И хотя влюбленность приятна сама по себе, большинство людей всё же предпочитают взаимность.

Поговорим о том, как влюбить в себя человека, который нравится!

Чтобы не тратить усилия напрасно, надо сразу определиться с ситуацией. Их две:

Пассия не замечает тебя; Мужчина хорошо с тобой знаком, но не стремится флиртовать;

В первом случае достаточно узнать, как обратить внимание парня на себя, и тактично показать ему свою заинтересованность. Если же тебя уже давно записали во «френд-зону», поменять отношение будет крайне сложно.

Как влюбить в себя парня: психологические приемы

Заставить человека, которого любишь, всё время думать о тебе, помогут базовые психологические приемы. Итак, как манипулировать мужчиной, чтобы он влюбился.

Играй и интригуй

Как зацепить парня? В первую очередь научись играть в кошки-мышки. Будь с ним добра, а потом вдруг прояви полное отсутствие интереса. Но не груби! Просто занимайся любимым делом, проводи время с друзьями и семьей.

Исчезнуть, чтобы влюбить, — старая, испытанная техника для тех, кто хочет знать, как завоевать мужчину. Если он уже хоть немного к тебе привык, пора временно пропасть из поля видимости — без предупреждения и ничего не объясняя.

Игра в прятки поможет добиться парня, который относится к тебе тепло, но без романтики. Дистанция заставит его заскучать.

Вызови на откровенность

Заставь его поделиться сокровенным. Это один из малоизвестных способов, как влюбить в себя мужчину. В психоанализе есть метод, называемый феноменом переноса. Открывая кому-то свою душу, человек невольно проецирует на собеседника те чувства, которые когда-то испытывал к другим.

Как влюбить в себя взрослого мужчину этим способом?

Спроси его о бывшей большой любви. Если он захочет поностальгировать, выслушай восхищенно, не критикуя и не подвергая сомнению.

Умей слушать

Парень, который тебе нравится, должен видеть в твоем лице заинтересованного слушателя. И не важно, идет ли речь о том, как влюбить в себя мальчика или зрелого мачо:

Внимательно слушай;

Улыбайся;

Смейся над шутками;

Смотри в глаза;

Расспроси о хобби;

Найди общее

Сделай так, чтобы избранник почувствовал, что между вами есть особая связь. Это кстати и ответ на вопрос, как влюбить в себя парня, которому нравится другая. Когда приятель позвонит, скажи, что только что подумала о нем и хотела сама набрать его номер. Расспроси о вкусах и отметь с удивлением, что тебе нравятся такие же вещи.

Многие люди верят в приметы и такое совпадение могут расценить как знак!

Как влюбить в себя одноклассника? Постарайся больше времени проводить с ним тет-а-тет. Например, готовиться к олимпиаде или вместе выполнять поручение учителя.

Правила всё те же: будь приветливой, расспрашивай о жизни. Придумай любой повод, чтобы обратиться за помощью. Пусть поможет справиться с молнией на куртке или заевшей собачкой на сапоге.

Как очаровать парня: язык тела

Невербальные сигналы не менее сильны, чем слова и поступки. Расскажем о том, как привлечь внимание парня, используя жесты и мимику.

Подражай движениям мужчины, скопируй позу, наклон головы. Если собеседник наклоняется к тебе, сделай то же самое. Так он подсознательно почувствует ваше сближение.

Руки парня, которые скрещены на груди — это плохо. Человек «закрылся», и в вашем общении не всё гладко. Позволь ему расслабиться. Например, расскажи что-то смешное.

Невинно прикоснись к своему приятелю еще до того, как у вас возникнет более близкий контакт. Скажем, стряхни несуществующую пыль с одежды.

Как заинтересовать парня своим внешним видом? Не старайся понравиться слишком сильно. Вычурный наряд выдаст твою чрезмерную заинтересованность и может демотивировать.

Существует мнение, что красный цвет возбуждает и помогает добиться внимания. Надень на первое свидание красное платье или блузку.

Если ты еще учишься в школе и раздумываешь, как влюбить в себя мальчика, который тебе нравится, не стесняйся обратиться за советом к маме или старшей сестре. Пускай помогут сделать имидж более привлекательным.

Как влюбить в себя парня по переписке

Разжечь в интернете пламя любви, чтобы потом перенести его в офлайн, вполне реально. В социальных сетях, мессенджерах, на сайте знакомств можно общаться на любые темы. И если ты обдумываешь, как заинтересовать парня по переписке, мы дадим тебе несколько рабочих советов.

Как и в обычном общении, в онлайн-диалогах можно манипулировать мужчиной, используя эффект подражания. Обрати внимание на манеру письма своего парня по переписке.

Длинные тексты или каждая фраза отдельно? Эмодзи или простые скобки?

Людям нравятся собеседники, которые в чем-то похожи на них. Используй это.

Следи за объемом. Это не значит, что вашим сообщениям нужен подсчет букв, но месседжи девушки в большинстве случаев не должны быть длиннее.

Пусть остается недосказанность, которая заставит мужчину по переписке поскорее назначить свидание.

Не торопись мгновенно отвечать на все послания. Правило «тепло-холодно» работает и в онлайне.

Как общаться с парнем по переписке, чтобы заинтересовать? Задавайте вопросы друг другу и находите точки соприкосновения. Женщинам, которые близки по духу, быстрее открывают сердце.

Как разжечь чувства после первой ночи

За порывом страсти не всегда следуют серьезные отношения. Но если вы готовы к близости, стоит заранее подумать, как влюбить в себя парня после первой ночи.

Никогда не звони и не пиши первой после секса. Дай партнеру возможность проявить инициативу.

Отлично, если мужчина позвонит или напишет сразу, например, пожелает доброго утра!

Похвали партнера: скажи, что тебе было приятно, что он классный. Ни в коем случае не сравнивай с бывшими любовниками.

Сразу после интима не надо торопливо уходить, демонстрируя свою занятость и равнодушие. Почувствовав себя ненужным, любой человек может обидеться и принять решение расстаться.

Не надо напряженно ждать каких-то особых слов или действий. Лучшая тактика — вести себя беззаботно и легко.

Интим есть, а любви нет: что делать?

Вы уже встречаетесь, но дальше постели дело не идет? Подумай, тот ли самый это человек, который тебе нужен. Если да, можно попробовать выйти из роли только любовницы.

Рассказываем о том, как влюбить в себя мужчину, с которым спишь.

Будь в курсе всего, что волнует партнера, постоянно показывай интерес к его жизни. Участливость и понимание побудят пассию чаще проводить с тобой время и прислушиваться к твоему мнению. А это верный признак того, что скоро мужчина просто не сможет «дышать» без тебя.

Как влюбить в себя парня, который не хочет отношений? Пусть он почувствует, что только ты делаешь его жизнь удобной и приятной, только с тобой ему комфортно. Но не переусердствуй с заботой!

Если ты слишком много делаешь без взаимности, бой-френд привыкнет к баловству и будет воспринимать это как должное!

На романтических свиданиях будь веселой, легкой и жизнерадостной. Как Джулия Робертс в фильме «Красотке». Твой мужчина должен отдыхать с тобой не только телом, но и душой.

Поэтому не дави на него, не изливай жалобы, а обсуждение проблем оставь подругам. Кстати, это кино — готовая инструкция по разжиганию чувств. История похожа на сказку, но кто сказал, что чудес не бывает?

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