Как влюбить в себя парня «специально»? Можно ли это сделать, если к тебе равнодушны? По статистике 97% девушек испытывали безответную любовь. И хотя влюбленность приятна сама по себе, большинство людей всё же предпочитают взаимность.
Содержание
Поговорим о том, как влюбить в себя человека, который нравится!
Чтобы не тратить усилия напрасно, надо сразу определиться с ситуацией. Их две:
- Пассия не замечает тебя;
- Мужчина хорошо с тобой знаком, но не стремится флиртовать;
В первом случае достаточно узнать, как обратить внимание парня на себя, и тактично показать ему свою заинтересованность. Если же тебя уже давно записали во «френд-зону», поменять отношение будет крайне сложно.
Как влюбить в себя парня: психологические приемы
Заставить человека, которого любишь, всё время думать о тебе, помогут базовые психологические приемы. Итак, как манипулировать мужчиной, чтобы он влюбился.
Играй и интригуй
Как зацепить парня? В первую очередь научись играть в кошки-мышки. Будь с ним добра, а потом вдруг прояви полное отсутствие интереса. Но не груби! Просто занимайся любимым делом, проводи время с друзьями и семьей.
Исчезнуть, чтобы влюбить, — старая, испытанная техника для тех, кто хочет знать, как завоевать мужчину. Если он уже хоть немного к тебе привык, пора временно пропасть из поля видимости — без предупреждения и ничего не объясняя.
Игра в прятки поможет добиться парня, который относится к тебе тепло, но без романтики. Дистанция заставит его заскучать.
Вызови на откровенность
Заставь его поделиться сокровенным. Это один из малоизвестных способов, как влюбить в себя мужчину. В психоанализе есть метод, называемый феноменом переноса. Открывая кому-то свою душу, человек невольно проецирует на собеседника те чувства, которые когда-то испытывал к другим.
Как влюбить в себя взрослого мужчину этим способом?
Спроси его о бывшей большой любви. Если он захочет поностальгировать, выслушай восхищенно, не критикуя и не подвергая сомнению.
Умей слушать
Парень, который тебе нравится, должен видеть в твоем лице заинтересованного слушателя. И не важно, идет ли речь о том, как влюбить в себя мальчика или зрелого мачо:
- Внимательно слушай;
- Улыбайся;
- Смейся над шутками;
- Смотри в глаза;
- Расспроси о хобби;
Найди общее
Сделай так, чтобы избранник почувствовал, что между вами есть особая связь. Это кстати и ответ на вопрос, как влюбить в себя парня, которому нравится другая. Когда приятель позвонит, скажи, что только что подумала о нем и хотела сама набрать его номер. Расспроси о вкусах и отметь с удивлением, что тебе нравятся такие же вещи.
Многие люди верят в приметы и такое совпадение могут расценить как знак!
Как влюбить в себя одноклассника? Постарайся больше времени проводить с ним тет-а-тет. Например, готовиться к олимпиаде или вместе выполнять поручение учителя.
Правила всё те же: будь приветливой, расспрашивай о жизни. Придумай любой повод, чтобы обратиться за помощью. Пусть поможет справиться с молнией на куртке или заевшей собачкой на сапоге.
Как очаровать парня: язык тела
Невербальные сигналы не менее сильны, чем слова и поступки. Расскажем о том, как привлечь внимание парня, используя жесты и мимику.
Подражай движениям мужчины, скопируй позу, наклон головы. Если собеседник наклоняется к тебе, сделай то же самое. Так он подсознательно почувствует ваше сближение.
Руки парня, которые скрещены на груди — это плохо. Человек «закрылся», и в вашем общении не всё гладко. Позволь ему расслабиться. Например, расскажи что-то смешное.
Невинно прикоснись к своему приятелю еще до того, как у вас возникнет более близкий контакт. Скажем, стряхни несуществующую пыль с одежды.
Как заинтересовать парня своим внешним видом? Не старайся понравиться слишком сильно. Вычурный наряд выдаст твою чрезмерную заинтересованность и может демотивировать.
Существует мнение, что красный цвет возбуждает и помогает добиться внимания. Надень на первое свидание красное платье или блузку.
Если ты еще учишься в школе и раздумываешь, как влюбить в себя мальчика, который тебе нравится, не стесняйся обратиться за советом к маме или старшей сестре. Пускай помогут сделать имидж более привлекательным.
Как влюбить в себя парня по переписке
Разжечь в интернете пламя любви, чтобы потом перенести его в офлайн, вполне реально. В социальных сетях, мессенджерах, на сайте знакомств можно общаться на любые темы. И если ты обдумываешь, как заинтересовать парня по переписке, мы дадим тебе несколько рабочих советов.
Как и в обычном общении, в онлайн-диалогах можно манипулировать мужчиной, используя эффект подражания. Обрати внимание на манеру письма своего парня по переписке.
Длинные тексты или каждая фраза отдельно? Эмодзи или простые скобки?
Людям нравятся собеседники, которые в чем-то похожи на них. Используй это.
Следи за объемом. Это не значит, что вашим сообщениям нужен подсчет букв, но месседжи девушки в большинстве случаев не должны быть длиннее.
Пусть остается недосказанность, которая заставит мужчину по переписке поскорее назначить свидание.
Не торопись мгновенно отвечать на все послания. Правило «тепло-холодно» работает и в онлайне.
Как общаться с парнем по переписке, чтобы заинтересовать? Задавайте вопросы друг другу и находите точки соприкосновения. Женщинам, которые близки по духу, быстрее открывают сердце.
Как разжечь чувства после первой ночи
За порывом страсти не всегда следуют серьезные отношения. Но если вы готовы к близости, стоит заранее подумать, как влюбить в себя парня после первой ночи.
Никогда не звони и не пиши первой после секса. Дай партнеру возможность проявить инициативу.
Отлично, если мужчина позвонит или напишет сразу, например, пожелает доброго утра!
Похвали партнера: скажи, что тебе было приятно, что он классный. Ни в коем случае не сравнивай с бывшими любовниками.
Сразу после интима не надо торопливо уходить, демонстрируя свою занятость и равнодушие. Почувствовав себя ненужным, любой человек может обидеться и принять решение расстаться.
Не надо напряженно ждать каких-то особых слов или действий. Лучшая тактика — вести себя беззаботно и легко.
Интим есть, а любви нет: что делать?
Вы уже встречаетесь, но дальше постели дело не идет? Подумай, тот ли самый это человек, который тебе нужен. Если да, можно попробовать выйти из роли только любовницы.
Рассказываем о том, как влюбить в себя мужчину, с которым спишь.
Будь в курсе всего, что волнует партнера, постоянно показывай интерес к его жизни. Участливость и понимание побудят пассию чаще проводить с тобой время и прислушиваться к твоему мнению. А это верный признак того, что скоро мужчина просто не сможет «дышать» без тебя.
Как влюбить в себя парня, который не хочет отношений? Пусть он почувствует, что только ты делаешь его жизнь удобной и приятной, только с тобой ему комфортно. Но не переусердствуй с заботой!
Если ты слишком много делаешь без взаимности, бой-френд привыкнет к баловству и будет воспринимать это как должное!
На романтических свиданиях будь веселой, легкой и жизнерадостной. Как Джулия Робертс в фильме «Красотке». Твой мужчина должен отдыхать с тобой не только телом, но и душой.
Поэтому не дави на него, не изливай жалобы, а обсуждение проблем оставь подругам. Кстати, это кино — готовая инструкция по разжиганию чувств. История похожа на сказку, но кто сказал, что чудес не бывает?
2 комментария к “Как влюбить в себя парня”
Однозначно не надо стелиться перед ними или любыми другими способами демонстрировать симпатию.
Девочки в силу наивности проявляя заботу подстраиваясь выражают привязанность. В принципе так и должны строится отношения нормальными людьми.
К сожалению, 95% случаев доброту принимают за слабость. В лучшем варианте несколько раз натянет, и пропадёт интерес к легкодоступному.
Хуже всего когда одна влюблённость в голове в отношении красивого, но циничного жениха. Тогда не только использует, а ещё с друзьями поделиться…
Чтобы не оказаться проигранной, нельзя не иди на поводу эмоций, а думай мозгами!
P.S
Где старый блог и группа? Опять пыталась ремонтировать?
Ну ты не романтичная не фига. 🙂 Сплошной пессимизм от тебя, послушаешь, и веру в человечество можно потерять. 🙂
P.S
Как всегда не было печали, черти накачали… Не понравилась как одна штука работает, полезла сама ремонтировать и ожидаемо весь блог пошел коту под хвост.