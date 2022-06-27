Догги стайл поза раком

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Как правило секс в позе раком пробуждает животные инстинкты обоих партнеров, что добавляем страсти. Многие мужчины без ума от позиции догги-стайл. Для некоторых поза по собачьи и вовсе предпочитаются заниматься любовью только в этой возбуждающей позе. Чем же так привлекает представителей сильного пола эта, по сути, незамысловатая сексуальная позиция?

Начнем с начала и продолжим по порядку о самом главном о чем важно знать про секс в позе раком!

Doggy style – поза собаки секс в позе раком. Когда занимаясь половым актом мужчина сзади, а женщина прогнулась перед ним на коленях.

К сожалению, многими девушками поза на четвереньках эстетически ошибочно представляется как это должно выглядеть визуально. Особенно распространенно данное заблуждение среди начинающих представительниц прекрасной половины человечества. Первые эксперименты в сексе ожидаемо вызывают определенную скованность во время близости с мужчиной.

В результате, девушка может сутулиться или хуже того, горбатиться, чего категорически нельзя делать. Кроме того что неправильная осанка основательно портит внешний вид, но ограничивает доступ эрогенных зон. К примеру, затрудняется стимуляции точки g при вагинальном сексе в позе раком.

Первое – возможность двигаться быстро и погружать член в тело партнерши максимально глубоко. Здесь главенствует мужчина – именно он решает, в каком темпе будут совершаться фрикции.

– возможность двигаться быстро и погружать член в тело партнерши максимально глубоко. Здесь главенствует мужчина – именно он решает, в каком темпе будут совершаться фрикции. Второе – шикарный вид, который открывается партнеру на женскую попку. Более того – он может открыто наблюдать за тем, как эрегированный член входит в женское влагалище и выходит из него.

– шикарный вид, который открывается партнеру на женскую попку. Более того – он может открыто наблюдать за тем, как эрегированный член входит в женское влагалище и выходит из него. Третье – в этой позе мужчина чувствует себя властелином. А значит, позиция идеально подходит для секса в стиле БДСМ. Роль рабыни, конечно, достается партнерше. Доминант может шлепать девушку по попке, оттягивать за волосы, двигаться грубо и резко.

Плюсы секса в позе догги-стайл

Не только мужчинам нравится эта роскошная позиция, ведь для девушек такой секс тоже несет массу наслаждения. Преимуществ позы догги-стайл перед другими вариантами интима предостаточно:

Комфортное положение – партнеры не давят телами друг на друга;

Возможность заниматься сексом жестко, что нравится многим парам;

Эффектный вид – можно расположиться перед зеркалом и наблюдать за жарким соитием в отражении;

Глубокое проникновение – высокая вероятность для девушки получить яркий вагинальный оргазм;

Отличный вариант для анального секса – мужчине легко контролировать погружение члена в анус, ориентируясь на реакцию любовницы.

Партнерша может менять угол вхождения пениса во влагалище, двигая телом – например, опуститься грудью на постель или приподнять ягодицы. А если слегка опустить попку, то будет активно стимулироваться точка G, и тогда получится достичь фантастического струйного оргазма.

Секс в позе раком имеет некоторые минусы

Не все пары практикуют интим в этой позе, и на это есть причины. Например, девушка может ощущать моральный дискомфорт, опасаясь, что партнер будет двигаться слишком быстро или грубо.

Есть и другие негативные моменты, связанные с этой позицией:

Мужчина рискует очень быстро кончить, так как поза неимоверно возбуждающая;

Партнерша не может взять на себя контроль за секс-процессом, что не подходит девушкам, которые предпочитают в постели доминировать;

Если партнеры не гибкие, то целоваться в процессе фрикций не получится;

У парня нет возможность наслаждаться красотой женской груди;

Если у любовника очень большой член, то девушка, скорее всего, испытает много не приятных ощущений.

Чтобы партнеры могли понять, подходит ли для их пары такая позиция, нужно просто попробовать. Зацикливаться на одной позе не стоит, лучше чередовать варианты, чтобы каждый раз в постели испытывать неожиданные острые эмоции.

Что думают мужчины?

Я очень люблю эту позу, мне нравится, когда девушка в постели полностью подчиняется. Антон, 27 лет.

Антон, 27 лет.

Это кайф – когда можешь взять девчонку за волосы и оттянуть ее голову назад. Такие моменты просто обожаю.

Михаил, 23 года.

Мы с девушкой не очень любим эту позу. Мне нравится смотреть на стоячие соски во время секса, а в поза собакир секс это делает невозможным.

Эдуард, 19 лет.

Обожаю, когда поза по собачьи с моей супругой. Я тогда становлюсь просто неистовым, чувствую себя почти зверем. И жена стонет так громко, что я еле сдерживаюсь, чтобы не кончить. Алексей, 25 лет.

Люблю, когда девушка стоит на коленях. Неважно – делает ли она минет, или мы занимаемся сексом. Секс в позе раком мне определенно по душе. Павел, 21 год.

К этом положении мы обычно переходим под конец секса, когда жена уже кончила. Тогда я со спокойной совестью заливаю ее смачную попку спермой. Ульян, 33 года.

Мужчина проникает максимально глубоко, и это отлично. Только при анале приходится держать себя в руках, чтобы не всадить полового члена на всю длину. Евгений, 24 года.

Что думают девушки?

Секс в этой позе обычно энергичный и напористый. Иногда мне это нравится, иногда нет. Если хочу почувствовать себя покоренной, тогда предлагаю секс в позе раком. Но чаще все же предпочитаю быть сверху в позе наездницы.

Изольда, 23 года.

Доггистайл меня безумно заводит. Обожаю подчиняться, тем более что мой парень умеет правильно доминировать и никогда не обижает в постели. Но сначала мне всегда хочется нежного секса, а уж потом – жесткого и грубого. Тогда я кончаю по несколько раз подряд.

Аделаида, 21 год.

Позы собаки, это не мое. Я люблю смотреть на мужчину, когда он в меня входит. Мне важно, чтобы можно было наблюдать за выражением его лица. А если этого нет, то и возбудиться как следует у меня не получается. Позу догги стайл использую редко!

Ольга, 30 лет.

Мне больно заниматься сексом . Наверное, потому что у меня там все узенькое и маленькое, а у парня член почти 20 см. Так что мы чаще всего выбираем классику – миссионерскую или ложки.

Мария, 18 лет.

Раньше я не любила эту позу – казалось, что такой секс унижает женщину. Но когда встретила своего будущего мужа, то поменяла мнение – он был очень чутким и нежным, когда входил в меня таким образом. И теперь мы периодически занимается сексом именно так.

Яна, 27 лет.

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Моя любимое положение. Секс в ней такой животный и горячий, что оргазмы следуют один за другим. Это блаженство, непередаваемое.

Инга, 28 лет.

Я не люблю долгий секс, потому что кончаю уже в первые несколько минут. Так что секс в позе раком мне нравится – парень долго продержаться не может, и заканчивается быстро. А потом мы обычно еще минут десять нежимся в постели – и это для меня важнее самого интима.

Марина, 21 год.

Данная позиция идеально подходит для девушек, которые комплексуют по поводу фигуры. Когда партнерша стоит спиной к партнеру, тот не может видеть ее животик, а также складки на нем. И это лишь еще один из плюсов этой шикарной секс-позы.