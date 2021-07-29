Помечено: гиперсексуальность, женское возбуждение, хочу секса
- В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 7 месяцев, 3 недели назад сделано Вера Маленькая.
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30.07.2021 в 02:52 #2550
Всё что встречалось в интернете, Ваш форум подходит больше всего для моего вопроса. Мне 16 лет, симпатичная, нормально учусь, не бухаю. Обычная семья, парень моего возраста. Среднестатистическая приличная девочка.
Не у меня наверное что-то не так с психикой. Я постоянно возбуждаюсь и не могу избавиться от мыслей о сексе.
Реально не пойму что делать! Родителям я это 100% н смогу озвучить. Пойти к доктору тоже боюсь, вдруг маме с папой расскажет или в дурку упекут…
Как избавится от возбуждения и не думать о сексе?
Естественно, мне давно мало своего парня. Знаю что это подло с моей стороны, но на одном празднике пересела с его братом.
Но больше всего поражает что это все реально нравиться!
Может кто-то, знает от чего возникает сильное возбуждение у женившегося и как перестать о сексе…. Или хоть как это бешенство матки называется в медицине. А то и к доктору невозможно запиваться, я же не скажу ему «постоянно хочу трахаться…30.07.2021 в 08:34 #2551Анфиса СобчакХранитель
А с чего ты решила что это недостаток? Со стороны сложно объективно оценить на сколько твоё хотение тебе, реально мешает в жизни. Но, по-моему, ты больше накрутила себя лишней проблемой которой нет.
Всем хочется, не только тебе. Я тоже примерно, как и ты, плюс-минус. В твоём возрасте, не хуже была, это точно. И ничего в этом плохого нет.
И ничего тебе не может сюиты возбуждение, кроме секса. Будешь хотеть пока не натрахаешся. Если себя ограничить всякими предрассудками, достичь этой цели легко!
С другой стороны твой темперамент можно считать преимуществом! Потому что многие, наоборот хотят научиться быть огонь в постели. А у тебя это от природы заложено.31.07.2021 в 17:55 #2555
Спасибо за совет. Теперь буду знать, что я одна такая которая постоянно очень хочу секса. Просто иногда это напрягает.
Во-первых: спросить не у кого в реале, и даже онлайн на обычных форумах стыдно, скажут конченая.
Во-вторых: на данный момент отдыхаю на море, здесь меня никто не знает, делаю что хочу. Но скоро возвращаться домой, там так не получиться.
Получается до следующего лета у меня разрыв шаблона. С одной стороны постоянно возбуждаюсь и хочу парня. И одновременно не хочу рисковать давать кому-то, чтобы потом пошло слухи и сплетни. Нет желания испортить себе репутацию потому что люблю секс.31.07.2021 в 22:00 #2556МашаУчастник
Тоже считаю что ты раздела из мухи слона. Как вспомню свою раннюю половую активность… Прикинь, мне 13 лет и я хочу переспать с кем нибудь!
Возбуждение это — бескомпромиссное желание секса! И единственный способ как перестать хотеть секса — это заняться сексом!
Мне сейчас 18 лет, не особо взрослая. По началу, иногда тоже напрягали спонтанные мысли о сексе, и хочу переспать с кем нибудь, и пофиг кто это! Как и ты, иногда думала как снять возбуждение.
Испытывая на себе, наверное асе существующие методы как перестать хотеть секса. В итоге пришла к единственному верному решению этой проблемы.
Если хочешь мужчину — спасёт только жесткий половой акт!
Этот единственный вариант как сбить сексуальное влечение! Все остальные методы противоестественные, и в лучшем случае помогут на короткое время. Это я имею в виду если подавлять хотение с помощью мыслей и прочей медитации.
А есть некоторые женщины пьют таблетки от возбуждения! Это как надо себя не любить! Приём таблеток не даст что надо организму, плюс может привести к гормональным сбоям! У меня однокурсница принимала такие. В результате ее разнесло и стала как корова жирная!
В любом случае с временными вариантами или без них, в конце концов
Неужели проблема найти парня на один раз, чтоб поработал целую ночь над тобой, и ходи довольная!24.08.2021 в 05:42 #2637
Странная логика… Если ты возбудилась, то вместо сексуальных отношений должна игнорировать свои желания и думать как снять возбуждение. Вместо того чтобы пойти и снять мужика на один раз. Нельзя чтобы не решили что шалава!
В то время все парни думают об этом и при первой же возможности. Если ты согласилась дать ему, не упустят момент. При этом, никто из них не волнуется о репутации.
У меня с 18 лет почему-то появилась повышенная сексуальная активность, я бы даже сказала гиперсексуальность.
- Ответ изменён 7 месяцев назад пользователем Анфиса Собчак.
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