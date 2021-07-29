Всё что встречалось в интернете, Ваш форум подходит больше всего для моего вопроса. Мне 16 лет, симпатичная, нормально учусь, не бухаю. Обычная семья, парень моего возраста. Среднестатистическая приличная девочка.

Не у меня наверное что-то не так с психикой. Я постоянно возбуждаюсь и не могу избавиться от мыслей о сексе.

Реально не пойму что делать! Родителям я это 100% н смогу озвучить. Пойти к доктору тоже боюсь, вдруг маме с папой расскажет или в дурку упекут…

Как избавится от возбуждения и не думать о сексе?

Естественно, мне давно мало своего парня. Знаю что это подло с моей стороны, но на одном празднике пересела с его братом.

Но больше всего поражает что это все реально нравиться!

Может кто-то, знает от чего возникает сильное возбуждение у женившегося и как перестать о сексе…. Или хоть как это бешенство матки называется в медицине. А то и к доктору невозможно запиваться, я же не скажу ему «постоянно хочу трахаться…